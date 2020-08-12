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Aktüel

İstanbul'da su altından çıkarıldığı belirlenen 42 parça tarihi eser ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-08-12 10:25:55 -
İstanbul'da su altından çıkarıldığı belirlenen 42 parça tarihi eser ele geçirildi

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da, bir batıktan çıkarıldığı belirlenen 42 parça tarihi eser ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir suç örgütünün çok sayıda tarihi eseri yurt dışına kaçıracağı istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takip ile istihbarat çalışmaları sonrası 11 Ağustos'ta Arnavutköy'de bir depoya düzenlenen operasyonda, 1 kişi gözaltına alındı.

Adreste yapılan aramalarda, Miletos, Rodos, Knidos, Kırım ve Ganos tipi şarap ve zeytinyağı taşımacılığında kullanılan 39 amfora ile 1 antik dönem "T" tipi döküm demir çapa ve 2 ahşap çapa ele geçirildi.

MÖ 2200 ile MS 1400 yılları arasında yapıldığı ve batık gemilerden çıkarıldığı belirlenen tarihi eserlerin İstanbul Arkeoloji Müzesine teslim edileceği bildirildi.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.



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