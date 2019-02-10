İstanbul'da soygun paniği! 8 bin lirayı alıp kaçtı

İstanbul'da Sultangazi'de silahlı ve maskeli zanlı, bir marketten 8 bin lira alarak kaçtı.

Alınan bilgiye göre, Uğur Mumcu Mahallesi'ndeki bir markete giden silahlı ve maskeli bir şüpheli önce çalışanları etkisiz hale getirdi.

Yakalanması için çalışma başlatıldı

Daha sonra marketten yaklaşık 8 bin lirayı alıp kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.