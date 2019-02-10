İstanbul'da soygun paniği! 8 bin lirayı alıp kaçtı
Sultangazi'de bir markete giren silahlı ve maskeli zanlı, önce çalışanları etkisiz hale getirdi ardından marketten 8 bin lira alarak kayıplara karıştı.10 Şubat 2019 Pazar 12:45
İstanbul'da Sultangazi'de silahlı ve maskeli zanlı, bir marketten 8 bin lira alarak kaçtı.
Alınan bilgiye göre, Uğur Mumcu Mahallesi'ndeki bir markete giden silahlı ve maskeli bir şüpheli önce çalışanları etkisiz hale getirdi.
Yakalanması için çalışma başlatıldı
Daha sonra marketten yaklaşık 8 bin lirayı alıp kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
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