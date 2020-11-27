İstanbul'da sonbaharın renkleri Atatürk Arboretumu'nda

İSTANBUL (AA) - ANDAÇ HONGUR - Dünyada türünün en büyük örnekleri arasında yer alan Atatürk Arboretumu, ziyaretçilerine sonbaharın tüm renklerinin yansıdığı eşsiz bir manzara sunuyor.

Prof. Dr. Hayrettin Kayacık tarafından araştırma ve gözlem amacıyla 1949'da kurulan Atatürk Arboretumu, araştırma kurumlarının, bilim insanlarının ve doğa severlerin incelemelerine, bilimsel araştırmalarına açık bir laboratuvar olarak hizmet vermesinin yanı sıra 2011'den bu yana ziyaretçileri de ağırlıyor.

Belgrad Ormanı'nın güneydoğusunda 296 hektarlık orman parçası üzerinde kurulu, 1.602 egzotik, 403 endemik bitkiye ev sahipliği yapan Atatürk Arboretumu, her mevsim olduğu gibi sonbaharda da kentin gürültüsünden uzaklaşmak ve mevsimin güzelliklerini yaşamak isteyenlerden yoğun ilgi görüyor.

İçerisinde bulunan 3 suni göleti ve bitki çeşitliğiyle mevsimin güzelliklerini yaşamak isteyenlerin ilgi odağı arboretumda, ziyaretçiler sonbahar renkleri olan sarı, kahverengi ve yeşilin tüm tonlarını keşfederken, fotoğraf çekmeyi de ihmal etmiyor.

Atatürk Arboretumu'nu, yıllık ortalama 200 bin kişi ziyaret ediyor.

Yiyecek ve içecekle girilmesine izin verilmeyen canlı ağaç parkını, üniversite öğrencileri ve akademisyenler de bilimsel çalışmaları için ziyaret ediyor. Bilimsel araştırma ve gözlem dışında film, katalog ve düğün çekimleri için tercih edilen mekanların başında gelen Atatürk Arboretumu, pazartesi günleri ziyarete kapalı.

Sarıyer, Kemerburgaz-Bahçeköy Yolu üzerindeki arboretum için oluşturulan internet sitesi üzerinden online bilet alınabiliyor.

- "Sonbahar, ziyaretçi sayısı açısından en yoğun olduğumuz dönem"

Bahçeköy Orman İşletme Müdürü Fatih Altunordu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Atatürk Arboretumu kurulurken Türkiye'nin doğal yetişen meşe taksonlarının çokluğu ve Belgrad Ormanı'nın meşenin yetişmesi için uygun koşullara sahip olduğu göz önüne alınarak meşe ve onun bağlı olduğu Fagaceae Familyası ağırlıklı bir arboretum olmasının planlandığını anlattı.

Botanik bilimiyle uğraşan öğrencilerin ve akademisyenlerin inceleme alanı olan Atatürk Arboretumu'nun 2011'de halkın da ziyaretine açıldığını dile getiren Altunordu, "Bütün renklerin bir arada olduğu sonbahar mevsimi, ziyaretçi sayısı açısından en yoğun olduğumuz dönem." dedi.

Altunordu, arboretumda öğrencilere ve vatandaşlara odunsu bitki türlerinin bilgilerinin aktarıldığını belirterek, nesli kaybolmakta olan türlerin koruma altına alınmasının yanı sıra yabancı orijinli türlerin Türkiye'ye uygunluğu konusunda bilimsel araştırmalar yapıldığını söyledi.

Ziyaretçi sayısının artması nedeniyle otoparkın büyütüldüğünü kaydeden Altunordu, "Oluşturulan internet sitemizden online biletleme sistemine geçildi. Ziyaretçilerimiz buraya gelmeden bilet alabiliyor. Atatürk Arboretumu, bilimsel araştırmaların ve gözlemlerin yapıldığı bir yer. Birinci önceliğimiz bu. Bunu göz ardı etmeden ziyaretlerin yapılmasını arzu ediyoruz. Dolayısıyla su haricinde buraya yiyecek ve içecek getirilmemesi konusunda hassasiyet bekliyoruz." diye konuştu.