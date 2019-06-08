İstanbul'da son anket sonuçları açıklandı! 23 Haziran'da yapılacak İstanbul seçimleri öncesi son açıklanan anket sonuçlarına göre; AK Parti adayı Binali Yıldırım, yarışı CHP adayı Ekrem İmamoğlu'nun önünde tamamlıyor.

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin iptal ederek 23 Haziran'da yeniden sandığa gidileceğinin açıklamasının ardından anket şirketleri, yeniden halkın nabzını yoklamaya başladı. Son ankette Yıldırım önde ORC araştırma şirketi, 23 Haziran'da yapılacak seçimlerle ilgili yaptığı son ankette AK Parti adayı Binali Yıldırım'ın yüzde 47 ile CHP adayı Ekrem İmamoğlu'nun 0,3 puan önünde olduğunu ortaya koydu. Kararsızlar yüzde 5,5 "31 Mart Yerel Seçimlerinde Ekrem İmamoğlu'na oy verdim, tercihimde değişiklik yok" diyenlerin sayısı yüzde 96,7 olurken,yüzde 3,3 kararsız olduğunu söyledi. Aynı soruya Binali Yıldırım için şöyle cevap verildi: Yüzde 97,4 kararım değişmedi derken, yüzde 2,6 kararsız olduklarını ifade etti.

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