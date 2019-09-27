İstanbul'da son 16 saatte 144 artçı deprem oldu İstanbul’da dün meydana gelen 13.59'da meydana gelen 6.0 şiddetindeki depremin ardından artçı sarsıntılar yaşanmaya devam ediyor. Son verilere göre dün öğlen saatlerinden bu yana en büyüğü 4.1 büyüklüğünde, 144 artçı sarsıntı meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, dün saat 13.59'da Marmara Denizi Silivri açıklarında oluşan 6.0 büyüklüğündeki sarsıntının ardından artçı depremler sürüyor. Son verilere göre en büyüğü 4.1 büyüklüğünde, 144 artçı sarsıntı meydana geldi. MİNARESİ YIKILAN CAMİ GEÇİCİ OLARAK KAPATILDI Avcılar'daki D-100 kara yolunun yanında bulunan Hacı Ahmet Tükenmez Camisi'nin bir minaresi, dün meydana 6.0 büyüklüğündeki deprem sırasında devrildi. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine ambulans, polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemi alan ekipler, yıkılan minarenin enkazını kaldırdı. Etrafı güvenlik şeridiyle çevrelenerek polis ekiplerince çevrede güvenlik önlemi alınan caminin geçici olarak kapatıldı.

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