Artan koronavirüs vaka sayılarına bağlı olarak tedbirler de sıkı tutuluyor. İçişleri Bakanlığı tarafından bir dizi yeni karar alındığı duyuruldu ve bunlar kamuoyu ile paylaşıldı. Buna göre, 65 üzeri vatandaşların belirli saatler dışında sokağa çıkması yasaklandı. Vatandaşların yoğun olduğu açık alanlarda, meydanlarda ise sigara içilmesi kısıtlandı.

İstanbul'da sokağa çıkma yasağı gelecek mi?

Sağlık Bakanı Koca daha önce Bilim Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, "Koronavirüs Bilim Kurulu'nun Ankara dışında toplanması sıradan bir olay değildir." dedi. Koca "Salgınla savaşta disipline ve uzun süreli başarıya ihtiyacımız var. (Kovid-19 vakaları) Artış, İstanbul'a günlük gidiş gelişlerin fazla olduğu illerde de yüksektir. İstanbul'da durumu kontrol altına alamazsak salgın baş edilebilir olmaktan çıkacaktır." ifadelerini kullandı.

Kısıtlamalar gelebilir

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, hasta sayılarında artışların devam etmesi halinde kısıtlamaların gelebileceğini, bu konuda gerekli hazırlıkların tamamlandığını söyledi.

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, Ulusal Kanal'da artan vaka sayıları ve alınması beklenen tedbirlerle ilgili açıklamalarda bulundu.

"Artışlar devam ederse elbette bazı kısıtlamalar, bazı sınırlamalar gelecektir" ifadelerini kullanan Özlü, "Biz bu süreçle ilgili alınması gereken tedbirler konusunda tüm adımları, bütün basamakları, yapılması gereken tedbirleri hazırladık. Tavsiyelerin zamanlaması, kapsaması, dozajı kamu yönetiminin elinde" dedi.

Özellikle büyükşehirlerde hastanelerde oluşan yoğunluğa da değinen Özlü, "Test için kuyruklar var ve yoğun bakım yataklarında, ağır vakaların sayısı artıyor. Ciddi sorunlar yaşanabilir" dedi.

Tevfik Özlü açıklamasına şöyle devam etti:

"Herkese büyük bir sorumluluk düşüyor. Önümüzdeki günlerde daha kötü tablolara evrilmemek için hiçbir şey yokmuş gibi tedbirleri göz ardı etmek bizi üzüyor. Hepimiz her gün hastaneye gelirken bugün enfekte olacak mıyım diye korkarak geliyoruz."