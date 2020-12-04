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Aktüel İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde trafik yoğunluğu arttı
Aktüel

İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde trafik yoğunluğu arttı

Yeniakit Publisher
2020-12-04 17:25:47 -
İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde trafik yoğunluğu arttı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele önlemleri kapsamında hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde trafik yoğunluğu oluştu.

Kentte, mesainin de sona ermesiyle gündüz nispeten sakin olan toplu taşıma araçlarında kalabalık arttı.

Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na geçişlerde ise 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde trafik yoğunlaştı.

D-100 Karayolu Edirne istikametinde de bazı bölgelerde yer yer yoğunluk oluştu.

Anadolu Yakası'nda TEM Otoyolu Dudullu mevkisi, D-100 Çamlıca ve Uzunçayır mevkisi ve TEM Otoyolu'nda da ara ara trafik arttı.

İBB Trafik verilerine göre, saat 16.55 itibarıyla trafikteki yoğunluk yüzde 71'e ulaştı.

Bu arada, kentte gün içinde, insan yoğunluğunun fazla olduğu yerlerin başında gelen Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi için alınan ek önlemlerin uygulanmasına devam edildi. İstiklal Caddesi'nin girişlerinde polis ve zabıta ekipleri, vatandaşları kurallara uymaları konusunda uyardı. Caddeye vatandaşların, 7 bin kişiyi geçmeyecek şekilde girmesine izin verildi.


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