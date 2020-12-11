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Aktüel İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması öncesi hareketlilik
Aktüel

İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması öncesi hareketlilik

Yeniakit Publisher
2020-12-11 20:35:41 -
İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması öncesi hareketlilik

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 21.00'de başlayacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi hareketlilik gözlendi.

Sokağa çıkma kısıtlamasından önce evlerine dönmek isteyen vatandaşlar trafikte yoğunluk oluşturdu.

Polis ekipleri, D100 Karayolu'nun belirli noktalarında saat 21.00'den sonra başlayacak denetim için hazırlıklarını tamamladı.

D100 ile TEM otoyolunda özellikle Edirne istikameti ile Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na geçişlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde trafik yoğunlaştı.

Esnaf çoğunlukla saat 20.00 itibarıyla iş yerlerini kapatırken, meydanlarda ve toplu taşıma araçlarında yoğunluğun azaldığı görüldü.

İstanbul'da paket servis hizmeti veren kuryelerin hareketliliği artarken, kent genelindeki trafik yoğunluğu da 20.00 itibarıyla yüzde 63 olarak ölçüldü.

Bu arada, Eminönü Mısır Çarşısı'nda yer alan kuruyemiş, kahve ve şarküteri dükkanlarının önünde kuyruk oluşturan vatandaşların kimi zaman sosyal mesafe kuralına uymadığı ve maske takmadığı görüldü.

Fatih Belediyesi Zabıta ekipleri, Mısır Çarşısı girişinde ateş ölçümü yaptı, güvenlik görevlileri ise maske takmayan vatandaşları uyararak alana almadı.

Zabıta ekipleri vatandaşları alışveriş yaparken maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaları konusunda anons yaparak sık sık uyardı.

Ayrıca vatandaşların Eminönü meydanda yer alan piyango gişelerinin önünde uzun kuyruklar oluşturduğu ve sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gözlendi.

Tarihi Yarımada genelinde vatandaşlar alışveriş yaptığı ve mağaza önlerinde uzun kuyruklar oluşturdu.

Kabataş- Bağcılar tramvay hattında ve Marmaray istasyonlarında mesai çıkışı evlerine gitmek isteyen vatandaşların yoğunluk oluşturduğu görüldü.

Üsküdar'da balıkçılar çarşısında ve bazı marketlerde yoğunluk gözlenirken, vatandaşlar fırın, manav ve market önlerinde kuyruklar oluşturdu.

Market görevlileri 12 ve 13 Aralık'ta 10.00 ile 17.00 saatleri arası marketlerin açık olacağı şeklinde anonslar yaparak vatandaşları kalabalık oluşturmamaları için uyardı.

Zabıta ekipleri de iş yerleri önlerinde bekleyen vatandaşlara, sosyal mesafeye dikkat etmeleri konusunda uyarılarda bulundu.

Öte yandan sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala Beykoz Kavacık'ta kurulan semt pazarında vatandaş yoğunluğu yaşandı.

Kısıtlama öncesi erzak alışverişlerini tamamlamak isteyen vatandaşlar, manav, balık tezgahı ve pazar gibi toplu alışveriş yapılan alanlarda yoğunluk oluşturdu. Beykoz Belediyesi Zabıta ekiplerinin pazar girişlerinde ateş ölçümü yaptığı görülürken, maskesi olmayan vatandaşlar alana alınmadı.

Zabıta ekipleri pazar alanında vatandaşları maske, mesafe hijyen kurallarına dikkat etmeleri için sık sık anonslarla uyardı.

Beykoz Kavacık çevresindeki otobüs duraklarında vatandaşların kalabalık gruplar halinde toplu taşıma aracı bekleyişleri uzun süre devam etti.

Silivri'de ise kısıtlamanın başlamasına dakikalar kala trafik yoğunluğu arttı, evlerine gitmeye çalışan vatandaşlar sokaklarda kalabalık oluşturdu.

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