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Aktüel İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması öncesi hareketlilik
Aktüel

İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması öncesi hareketlilik

Saat 21.00'de başlayacak olan sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde trafikte, cadde ve sokaklarda yoğunluk gözlendi

Yeniakit Publisher
2020-12-01 20:53:39 -
İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması öncesi hareketlilik

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde hareketlilik yaşandı.

Saat 21.00'de başlayacak olan sokağa çıkma kısıtlaması öncesi evlerine dönmek isteyen vatandaşlar trafikte yoğunluk oluşturdu.

Cevizlibağ Metrobüs durağında zaman zaman yoğunluk gözlendi.

Taksim ve civarında ise saat 21.00 öncesinde trafik yoğunluğu yaşandı. Kısıtlamaya dakikalar kala ise Taksim ve civarındaki yoğunluk azaldı. İstiklal Caddesi'nde görevli polisler de vatandaşlara kısıtlamaya ilişkin hatırlatmada bulundu.

Avcılar ve Esenyurt ilçelerinde ise saat 20.00'den sonra sokaklar ve caddelerdeki insan hareketliliği azaldı. İş yerleri evlere paket servis hizmeti vermeyi sürdürdü. Birçok iş yerinin ise erken saatlerde kapandığı gözlendi.

Beykoz'da market ve fırınlar, saat 20.00 itibarıyla faaliyetlerini durdurdu.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde kısıtlama öncesi Avrupa-Anadolu yönünde trafik yoğunluğu oluştu. Bu yoğunluk TEM Ümraniye Otoyolu'nda da sürdü.

Beykoz'daki benzin istasyonlarında ve istasyon marketlerinde vatandaşların yoğunluk oluşturduğu görüldü.

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