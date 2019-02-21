İstanbul'da sis! Görüş mesafesi 10 metreye düştü

İstanbul’da iki gündür etkili olan sis gece saatlerinde de etkisini artırarak devam etti. Sis sebebi ile görüş mesafesi bazı ilçelerde yer yer 10 metreye kadar düştü. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü sis nedeni ile görünemez hal aldı.

İptal edilen seferler

İstanbul Boğaziçi'nde de etkili olan yoğun sis, deniz seferlerinin aksamasına yol açtı. İstanbul Deniz Otobüslerinden (İDO) yapılan açıklamada, saat 07.45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı seferlerinin iptal edildiği bildirildi.