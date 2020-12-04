  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İstanbul'da sis etkili oldu
Aktüel

İstanbul'da sis etkili oldu

Şehir Hatları'nın bazı seferleri iptal edildi

Yeniakit Publisher
2020-12-04 09:15:11 -
İstanbul'da sis etkili oldu

İSTANBUL (AA) - Sabah saatlerinden itibaren oluşan sis İstanbul Boğazı'nda etkili oldu.

Beykoz, Beşiktaş ve Sarıyer ilçeleri başta olmak üzere, kentin genelini etkileyen sis, görüş mesafesini azalttığı için sabah trafiğinde yoğunluk yaşandı.

TEM Ümraniye Otoyolu üzerinde de sis nedeniyle trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

Çok sayıda amatör balıkçı da Beykoz Çubuklu Sahiline gelerek balık tuttu.

Öte yandan sis, İstanbul Boğazı'nda güzel manzaralar da oluşturdu.

- Şehir Hatları'nın bazı seferleri iptal edildi

Şehir Hatları, İstanbul Boğazı'nda sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

Duyuruya göre, İstinye-Çubuklu arabalı vapuru, Sarıyer-Rumelikavağı-Anadolukavağı, Haliç ve Boğaz hattı, Küçüksu-İstinye ile Anadolukavağı-Üsküdar arasındaki vapur seferleri yapılamıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
AK Parti’nin adayı HDP’yi 3’e CHP’yi 5’e katladı
Gündem

AK Parti’nin adayı HDP’yi 3’e CHP’yi 5’e katladı

Siverek ilçesi Belediye Başkanı Şeyhmus Aydın'ın istifası sonrası belediye meclisinin yaptığı seçimde, AK Parti’nin adayı Ayşe Çakmak, HDP’y..
En sevilen öğretmen Hz. Muhammed’in (sav) gönülleri fetheden eğitim metotları
Eğitim

En sevilen öğretmen Hz. Muhammed’in (sav) gönülleri fetheden eğitim metotları

Gazetemiz yazarı Ali Erkan Kavaklı, bütün dünyanın tanıdığı en başarılı ve en sevilen muallim olan efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v.) eğitim..
ABD savunma bütçesinde Türkiye detayı! Yaptırım istediler
Dünya

ABD savunma bütçesinde Türkiye detayı! Yaptırım istediler

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Kongresi'nin Senato ve Temsilciler Meclisi kanatları, 2021 mali yılı için savunma bütçesine 740 milyar dol..
Satılık 2016 model Peugeot 3008
Satılık 2016 model Peugeot 3008

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay