İstanbul'da sis etkili oldu

İSTANBUL (AA) - Sabah saatlerinden itibaren oluşan sis İstanbul Boğazı'nda etkili oldu.

Beykoz, Beşiktaş ve Sarıyer ilçeleri başta olmak üzere, kentin genelini etkileyen sis, görüş mesafesini azalttığı için sabah trafiğinde yoğunluk yaşandı.



TEM Ümraniye Otoyolu üzerinde de sis nedeniyle trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

Çok sayıda amatör balıkçı da Beykoz Çubuklu Sahiline gelerek balık tuttu.

Öte yandan sis, İstanbul Boğazı'nda güzel manzaralar da oluşturdu.

- Şehir Hatları'nın bazı seferleri iptal edildi

Şehir Hatları, İstanbul Boğazı'nda sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

Duyuruya göre, İstinye-Çubuklu arabalı vapuru, Sarıyer-Rumelikavağı-Anadolukavağı, Haliç ve Boğaz hattı, Küçüksu-İstinye ile Anadolukavağı-Üsküdar arasındaki vapur seferleri yapılamıyor.