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Aktüel

İstanbul'da silahlı ve bıçaklı kavga eden kardeşler gözaltına alındı

Şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

2020-04-22 21:49:29 -
İstanbul'da silahlı ve bıçaklı kavga eden kardeşler gözaltına alındı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da, silahlı ve bıçaklı kavga ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan iki kardeş, adli kontrol şartıyla salıverildi.

Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Emek Mahallesi'nde iki kişinin silah ve bıçakla kavga ettiği ve taraflardan birinin yaralandığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Olay yerinde incelemelerde bulunan ekipler, aralarında husumet bulunan kardeşler Turan ve Rüstem D.'nin kavga ettiğini, Rüstem D.'nin kendisine silah çeken Turan D.'yi bıçakla yaraladığını belirledi.

Polis ekipleri, Rüstem D.'yi olayda kullandığı bıçakla yakalarken, Turan D.'yi de hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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