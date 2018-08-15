İstanbul'da silahlı market soygunu

Olay, saat 21.00 sıralarında Maltepe Esenkent Mahallesi Nadire Caddesi üzerinde bulunan bir markette meydana geldi. Silahlı, maskeli bir kişi, kasiyeri silahla tehdit edip etkisiz hale getirdi. Soyguncu, ardından kasada bulunan bin 500 lirayı gasp ederek kayıplara karıştı.

Market çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipler, market ve çevresinde incelemelerde bulundu. Güvenlik kamera kayıtlarını da inceleyen ekipler, soyguncuyu yakalamak için çalışma başlattı.