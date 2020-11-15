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Gündem İstanbul'da silahlı ev baskını: 2 ölü
Gündem

İstanbul'da silahlı ev baskını: 2 ölü

İstanbul Silivri'de akşam saatlerinde bir evi basan eli silahlı şahıs, evde bulunan 2 kişiyi silahla vurarak öldürdü.

Yeniakit Publisher
2020-11-15 03:47:00 -
İstanbul'da silahlı ev baskını: 2 ölü

Korkunç olay, saat 22: 30 sıralarında İstanbul Silivri'de Cumhuriyet Mahallesi Meneviş Sokak'ta yaşandı. İddiaya göre, kimliği belirsiz silahlı bir kişi, Tülay A. ve Mesut S.'in birlikte ikamet ettiği eve gelerek her iki kişiyi de silahla vurdu. Saldırı sonrası şüpheli şahıs olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Olayı gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Tülay A. ve Mesut S. üzerinde yapmış olduğu inceleme sonrası her ikisinin de hayatını kaybettiği öğrenildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrası cenazeler incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na götürülürken polis kaçan şahsın yakalanması için çalışma başlattı.

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