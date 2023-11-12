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Yaşam İstanbul'da şiddetli fırtına! Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne yıldırım düştü
Yaşam

İstanbul'da şiddetli fırtına! Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne yıldırım düştü

Yeniakit Publisher
2023-11-12 02:34:00 -

İstanbul'da meydana gelen sağanak yağış ve fırtınanın etkili olduğu İstanbul'da Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne yıldırım isabet etti. O anlar kameralar tarafından kaydedildi.

İstanbul'da akşam saatlerinden itibaren sağanak yağış ve fırtına etkili oldu. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne düşen bir yıldırım kameralar tarafından yakalandı.

İstanbul'da şiddetli fırtına

Meteoroloji, Valilik, AKOM'dan gelen uyarıların ardından İstanbul'da akşam saatlerinde sağanak yağış ve fırtına etkili oldu. Pek çok ilçede çatılar uçtu, yollar ve caddeleri su bastı.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne yıldırım düştü

Şiddetli rüzgar nedeniyle bir kamyonete bağlı dorsenin devrildiği Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde gece yarısı düşen bir yıldırım kameralar tarafından görüntülendi.
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