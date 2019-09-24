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İstanbul'da şiddetli deprem

İstanbul'da korkutan deprem meydana geldi.

24 Eylül 2019 Salı 11:10
İstanbul'da şiddetli deprem

24 Eylül Salı günü itibariyle İstanbul'da deprem meydana geldi. Saat 11:01'de bir sarsıntı meydana geldi. Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi’nin verilerine göre; depremin Marmara Ereğlisi açıklarında 4,7 büyüklüğünde olduğu öğrenildi.

İSTANBUL'DA BEKLENEN DEPREM...

Boğaziçi Üniversitesi, Ankara Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi içerisindeki bilim insanları İstanbul için beklenen deprem senaryolarını raporlaştırdı. Uzman profesörlerin de yer aldığı çalışmada son 1500 yılın deprem verileri incelenerek İstanbul'da gerçekleşme olasılığı olan depremlerin şiddetleri hesaplandı. Bu bilgiler ışığında İstanbul'un güneyinde yer alan Kuzey Anadolu Fayı'nda doğutan batıya sırasıyla 7.5, 7.4 ve 7.2 şiddetinde depremler bekleniyor.

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Haber Tarihi: 24 Eylül 2019 Salı 11:10
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