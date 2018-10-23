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İstanbul'da sıcak saatler... Labirent gibi evde çifte demir kapı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Gaziosmanpaşa’da 40 farklı noktada uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak vakti operasyon düzenledi. Operasyonda 40 şüpheli göz altına alındı. Operasyona özel harekat ekipleri de destek verdi.

23 Ekim 2018 Salı 08:34
İstanbul'da sıcak saatler... Labirent gibi evde çifte demir kapı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sokak satıcılarına yönelik operasyon yaptı. 40 adrese eş zamanlı yapılan operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı. Operasyona Özel Harekat Timleri ve Polis Helikopteri de destek verdi. 
 


Kapılar koçbaşı ile kırıldı

Sabah saat 04:30'da eş zamanlı olarak başlayan operasyonda kapılar çalındı. Açılmayan kapılar özel Harekat Timleri tarafından koç başları ile kırıldı. 


 
40 kişi gözaltına alındı

Narkotik ekipleri tarafından daha önceden belirlenen adreslere yönelik olarak yapılan operasyonda 40 kişi gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalar devam ederken, gözaltına alınan şüpheliler ile birlikte bir miktar uyuşturucu madde de ele geçirildi. 


Polis kapıları kırmakta zorlandı

Gaziosmanpaşa Merkez Mahallesi'nde yan yana bulunan 2 binaya polis baskın yaptı. Adeta labirenti andıran evde, kırılan demir kapının hemen arkasında başka bir demir kapının daha bulunması dikkat çekti. 

Haber Tarihi: 23 Ekim 2018 Salı 08:34
  1. İstanbul
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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