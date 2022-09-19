İstanbul'da sıcak saatler! Fatih'te polislere ateş açıldı

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde bir evden silah sesleri yükseldiği ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Eve giren polis Ergül Maden (28)'in cesediyle karşılaştı. Bu sırada yakın bir sokaktan da silah sesleri yükseldi. Buraya geçen polis, G.G. adlı kişinin yengesi Güllü Güler (61) 'i öldürdüğü Sevim Güler ve Adem Tepe'yi ise yaraladığı belirlendi. G.G.'nin motosikletle kaçtığı tespit edildi.

Fatih'te polislere saldırdı

Polisin aradığı G.G. Fatih Nişanca Mahallesi Kenanbey Sokak'ta ortaya çıktı. G.G. ve yanındaki kişi, kimlik soran polislere ateş açtı. Saldırıda iki polis yaralandı. Yaralı polisler hastaneye kaldırılırken 2 saldırgan yaya olarak kaçtı.

Olay sonrası yaşananları anlatan görgü tanığı Levent Aydın Ayebe, "Polis memuru arkadaşlar rutin uygulama yapıyordu. Kimlikleri çıkartırken ateş ettiler. Ateş sonucu polis memuru arkadaş yaralandı. Onlarda kaçıp gittiler. Kaldırımın üstünde kimlik isterken bunlarda ateş etti" ifadelerini kullandı.

"Aksaray'da birini vurdum polis çıktı"

Polis her yerde saldırganları ararken G.G.'nin kaçarken bindiği taksinin sürücüsü bulundu. Taksi şoförünün, "Aksaray ışıklardan aldım Altınşehir'e getirdim. Uyuşturucu etkisindeydi. Belindeki silahı çıkardı tekrar beline koydu. 'Sen bana iyi davrandın yoksa seni öldürecektim' dedi. Aksaray'da birini vurdum dedi. Polis çıktı. Şahıs uzun boylu esmer, ensesinde 'Güven' yazıyor, kolları dövmeli" dediği öğrenildi.

Marketten alışveriş yapmışlar

Saldırganlar markette alışveriş yaparken de güvenlik kamerasına yansıdı. Saldırganların marketten bisküvi aldıkları çıkışta ise polislerle karşılaştığı belirtildi. Polislerin kimlik sorması üzerine saldırganların ateş ederek kaçtığı kaydedildi.

İstanbul Valiliği'nden açıklama

İstanbul Valiliği'nden olaya ilişkin yapılan açıklamada, "19 Eylül 2022 Pazartesi günü (bugün) saat 10.50 sıralarında Fatih ilçemiz Nişanca Mahallesi Kenanbey Sokak'ta kimlik uygulaması yapan Emniyet ekibimize, kimlikleri sorulan 2 şüpheli şahıstan biri olan G.G. (32) tarafından ateş açılmıştır. Olayda 2 polis memurumuz yaralanmıştır. Yaralanan polislerimizden birinin hayati tehlikesi mevcut olup, kimliği belirlenen şahısların yakalanması için çalışmalar devam etmektedir.

Yapılan çalışmalarda; G.G adlı şahsın bugün saat 01.00 sıralarında Başakşehir ilçemiz Güvercintepe Mahallesi'nde meydana gelen olayda E.M. (28) adlı şahıs ile 06.00 sıralarında Başakşehir ilçemiz Güvercintepe Mahallesi'nde G.G (61) adlı şahsı silahla vurarak öldürdüğü; S.T (35) ve A.T (42) adlı şahısları ise silahla yaraladığı tespit edilmiştir. 2 farklı kasten öldürme ve 2 yaralama olayının şüphelisi G.G'nin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Yaralanan polis memurlarımıza Allah'tan acil şifalar diliyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.

Yanındaki isim yakalandı

Öte yandan olay sonrasında Bahçelievler Zafer Mahallesi'nde 3 ayrı noktada operasyon düzenlenirken 1 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Şahsın, polisleri vuran zanlının yanındaki isim olduğu belirlendi.