İstanbul’da şaşkına çeviren trafik magandası dehşeti! ‘Yayaya neden yol verdin’ saldırısı

Trafik cezalarıyla ilgili düzenlemeye rağmen, sürücüler sorun çıkarmaya devam ediyor. Son olay ise İstanbul'da oldu

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde seyir halinde olan otomobildeki kadın sürücü yolun karşısına geçmek isteyen yayaya yol vermek için durdu. Bu sırada aynı istikametten gelen cip sürücüsü, duruma tepki gösterdi.

Kadın sürücü ile cip sürücüsü arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Bunun üzerine cip sürücüsü araçta çocuğu olduğunu belirten kadın sürücünün otomobiline saldırmaya başladı.

Cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde, cip sürücüsünün araca zarar verip, hakaret ettiği anlar yer aldı.