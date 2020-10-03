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Aktüel İstanbul'da sahte içki operasyonu: 3 gözaltı
Aktüel

İstanbul'da sahte içki operasyonu: 3 gözaltı

Maltepe, Bağcılar ve Fatih'te düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 9 bin 684 litre sahte içki ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-10-03 13:56:03 -
İstanbul'da sahte içki operasyonu: 3 gözaltı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, sahte içki imal ederek piyasaya sürdüğü belirlenen 3 kişi gözaltına alındı.

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Maltepe'de bir açık otoparka kurulan çadır içerisinde üretilen yüklü miktarda sahte içkinin, Bağcılar ve Fatih'te nüfus yoğunluğunun olduğu bölgelerdeki tekel bayilerinde piyasaya sürüldüğü bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında Maltepe, Bağcılar ve Fatih'te çok sayıda adrese düzenlenen operasyonda, 3 kişi gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 9 bin 684 litre sahte içki ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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