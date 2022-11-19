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Gündem İstanbul'da sahte altın operasyonu: 3 gözaltı
Gündem

İstanbul'da sahte altın operasyonu: 3 gözaltı

İstanbul'da kuyumculara sahte veya gramajıyla oynanmış altın sattıkları tespit edilen 3 kişi gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-11-19 13:29:00 -
İstanbul'da sahte altın operasyonu: 3 gözaltı

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından kuyumculara sahte veya gramajıyla oynanmış altın satıldığı bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

Şüphelilerin kullandığı aracı belirleyen ekipler, A.Ş. üzerine kayıtlı aracın Silivri'de bulunduğunu tespit etti.

JASAT ekipleri, şüphelilerin fotoğraflarını bölgedeki kuyumculara dağıttı.

Zanlıların bir kuyumcuya geldikleri yönündeki ihbar üzerine düzenlenen operasyonda A.Ş. ile yanında bulunan 2 kadın şüpheli gözaltına alındı.

Yapılan üst aramasında şüphelilerin üzerinde 20 sahte ya da gramajı düşürülmüş altın kolye, 5 sahte çeyrek altın ile 32 bin lira geçirildi.

A.Ş'nin aynı suçtan sabıka kaydının olduğu belirlendi.

Şüpheliler Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

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