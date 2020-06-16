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Aktüel

İstanbul’da sahillere inen maskesini çıkarttı

İstanbul’da akşam saatlerinde sahillere inen vatandaşlar maskelerini çıkarttı.

Yeniakit Publisher
2020-06-16 23:16:49 -
İstanbul’da sahillere inen maskesini çıkarttı

İstanbul’da akşam saatlerinde sahillere inen vatandaşlar maskelerini çıkarttı. Sosyal mesafeyi korumayan vatandaşlar, aynı zamanda çocuklarla parklarda oynadı.


İstanbul’da gündüz saatlerinde olduğu gibi akşam saatlerinde de vatandaşlar sahillere akın etti. Sahile gelen vatandaşların çoğunda maske olmadığı görüldü. Aileleriyle vakit geçiren vatandaşlar, yere bezler sererek evden getirdikleri yemekleri yedi. Vatandaşların Sağlık Bakanlığının özelikle üzerinde durduğu sosyal mesafe ve maske kullanımına dikkat etmediği görüldü. Sahilde yürüyüş yapanların da genellikle maskesini çenesine indirdiği gözlendi. Maske takmayan ve sosyal mesafeyi korumayan vatandaşlar, gece geç saatlere kadar sahillerde zaman geçirdi.

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