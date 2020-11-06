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Aktüel İstanbul'da Sağlık Bakanı Koca başkanlığında salgınla mücadele toplantısı yapıldı
Aktüel

İstanbul'da Sağlık Bakanı Koca başkanlığında salgınla mücadele toplantısı yapıldı

Yeniakit Publisher
2020-11-06 22:09:16 -
İstanbul'da Sağlık Bakanı Koca başkanlığında salgınla mücadele toplantısı yapıldı

İSTANBUL (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında gerçekleştirilen salgınla mücadele toplantısında salgının seyri, artan risk ve yeni hasta yüküne karşı yapılacaklar ele alındı.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul'da salgınla mücadele toplantısı gerçekleştirildiğini aktardı.

Koca, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde yapılan toplantıya bakan yardımcıları, genel müdürler, il sağlık müdürü ve saha koordinatörlerinin katıldığını belirterek, "Salgının seyri, artan risk ve yeni hasta yüküne karşı yapılacaklar ele alındı." ifadesini kullandı.

Paylaşımda, toplantıdan fotoğraf da yer aldı.


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