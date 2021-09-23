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Yaşam İstanbul'da sağanak yağış etkisini sürdürüyor
Yaşam

İstanbul'da sağanak yağış etkisini sürdürüyor

Meteorolojinin uyarılarının ardından akşam saatlerinde İstanbul'da başlayan yağış etkisini sürdürüyor.

Yeniakit Publisher
2021-09-23 00:47:00 - 2021-09-23 00:49:08

Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul’da beklenen sağanak yağış etkisini göstermeye başladı. Aniden bastıran yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından İstanbul’da beklenen sağanak yağış akşam saatlerinde etkisini göstermeye başladı.

Vatandaşlar zor anlar yaşadı

Bazı vatandaşlar uyarıları dikkate alarak şemsiye ile yola çıkarken, uyarıları dikkate almayanlar ise zor anlar yaşadı.

Yağışın gece saatlerinde de etkili olması bekleniyor.

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