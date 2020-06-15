İstanbul'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

İSTANBUL (AA) - İstanbul'un bazı ilçelerinde zaman zaman etkili olan sağanak nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Arnavutköy'de aniden başlayan yer yer etkili olan sağanak, ilçenin bazı bölgelerinde su baskınına neden oldu.

Özellikle ilçe merkezinde alçak kesimlerdeki evlerde yaşanan su baskınları vatandaşlara zor anlar yaşattı.

- Bazı vatandaşlar araçlarında mahsur kaldı

Yağış, Yıldırım Beyazıt, Devlet, ve Necip Fazıl caddeleri ile Bolluca ve Boğazköy mahallelerinde sürücülerin trafikte ilerlemelerine zaman zaman engel oldu.

Yağmur sularından dolayı ilerleyemeyen bazı sürücüler araçlarında mahsur kaldı. Sürücüler, bir süre yağmurun dinmesini ve suların azalmasını bekledi.

Sağanak bir yandan hayatı olumsuz yönde etkilerken, Anadolu ve Bolluca mahallelerinde çocukların yağmur altında eğlenmeleri kameralara yansıdı. Çocukların bir köprü üzerinde biriken suda yüzmeye çalıştıkları da görüldü.

- Sağanak, Beykoz açıklarında denizin rengini değiştirdi

Ayrıca Beykoz'daki Dedeoğlu Deresi sağanak dolayısıyla taştı. Çamurlu suyun İstanbul Boğazı'na akması sonucu, denizin rengi değişti.

İstanbul Boğazı'nın Beykoz kıyısı, kısa süre içinde kahverengiye büründü.

Sağanak, hafif lodosla birlikte Beykoz genelinde etkisini sürdürüyor.