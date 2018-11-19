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İstanbul'da sağanak etkili oluyor

Sabah saatlerinde başlayan sağanak, etkisini artırdı.

19 Kasım 2018 Pazartesi 22:13
İstanbul'da sağanak etkili oluyor

Kentin birçok ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle hayat olumsuz etkilenirken, yağış nedeniyle birçok noktada trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Silivri'de D-100 kara yolunda ve TEM otoyolunda sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken, sahilde ise balıkçı tekneleri yağıştan olumsuz etkilendi.

Beykoz'da da etkili olan sağanak nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Yağış nedeniyle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü bağlantı yollarında trafik yoğunluğu oluştu.

Haber Tarihi: 19 Kasım 2018 Pazartesi 22:13
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