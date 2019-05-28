0553 313 94 23

İstanbul'da şafak baskını... Beyoğlu, Küçükçekmece, Avcılar, Esenler...

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından birçok ilçede uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi.

28 Mayıs 2019 Salı 06:27
İstanbul'da şafak baskını... Beyoğlu, Küçükçekmece, Avcılar, Esenler...

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, bir süredir yapılan çalışmanın ardından Beyoğlu, Küçükçekmece, Esenler, Avcılar'ın da aralarında bulunduğu birçok ilçede eş zamanlı operasyon yapıldı.

Özel harekat polisinin zırhlı araçları ve eğitimli narkotik köpeklerinin de yer aldığı operasyonlarda, önceden belirlenen adreslere sabaha karşı operasyon düzenlendi.

"Koçbaşı" ile bazı adreslerin kapıları kırılarak şüpheli adreslerde arama yapıldı. Operasyonlarda bir miktar uyuşturucu ele geçirilirken, bazı zanlıların gözaltına alındığı bildirildi. Polis ekiplerinin adreslerde yaptığı aramalar sürüyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Mayıs 2019 Salı 06:27
  1. İstanbul
  2. narkotik
  3. istanbul
  4. uyuşturucu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    28.05.2019 Günün âyet ve hadisi
    1. 28.05.2019 Günün âyet ve hadisi
    2. Fikret Orman, Beşiktaş balonuyla..
    3. Japonya'da bıçaklı saldırı: 2 ölü, 16..
    4. Kar maskeli soyguncular tutuklandı
    5. İran'dan Trump'a cevap
    6. Takvim öne çekildi... S-400'ler için..
    7. Meteoroloji'den kritik uyarı!
    8. Sakarya'da korkunç kaza...
    9. İstanbul’da şafak vakti dev narkotik..
    10. Esenyurt’ta silahlı kavga: 1 ölü
    11. Hatalı park itfaiyeye geçit vermedi
    12. İstanbul'da şafak baskını... Beyoğlu,..
    13. “Yüzyılın utancının da Bahreyn’deki..
    14. Beşiktaş Başkanı Orman, Kapadokya’da..
    15. Kadıköy istikametini yoğun siskapladı
    16. Bakan Soylu, Maltepe Trabzonlular..
    17. İstanbul'da narkotik operasyonu
    18. GÜNDEM ÖZETİNE EK
    19. HSK'ye 25 sözleşmeli büro personeli..
    20. Bakan Soylu, Trabzon Karadenizliler..
    21. 8 kişilik Afgan ailenin kaldığı evde..
    22. Başkentte sahte içki operasyonu
    23. Binali Yıldırım, minibüs esnafıyla..
    24. Karabük'te trafik kazaları: 4 yaralı
    25. Balıklama atladı, kayalıklara çarparak..
    26. Fatih Altaylı ağzını iyice bozdu:..
    27. Binali Yıldırım minibüsçü esnafıyla..
    28. Sinop’ta uyuşturucu operasyonu
    29. "İsrail'in Suriye'ye saldırısı Arap..
    30. Fındık işleme fabrikasında çıkan..
    Rus bakandan ABD'yi çıldırtacak açıklama: Türkiye ile ortak üreteceğiz, bir tanesi bile tüm ülkeyi korumaya yeter
    Rus bakandan ABD'yi çıldırtacak açıklama: Türkiye ile ortak üreteceğiz, bir tanesi bile tüm ülkeyi korumaya yeter
    Fatih Erbakan siyonistlerin şeytani planını açıkladı: Dörde bölecekler!
    Fatih Erbakan siyonistlerin şeytani planını açıkladı: Dörde bölecekler!
    CHP'nin adayı İmamoğlu İBB verilerini böyle çalmaya çalıştı
    CHP'nin adayı İmamoğlu İBB verilerini böyle çalmaya çalıştı
    Son anket sonuçları açıklandı!
    Son anket sonuçları açıklandı!
    Ekrem İmamoğlu'ndan PKK ve FETÖ'ye skandal çağrı: Gelin Türkiye'yi beraber yönetelim!
    Ekrem İmamoğlu'ndan PKK ve FETÖ'ye skandal çağrı: Gelin Türkiye'yi beraber yönetelim!

    Günün Karikatürü

    28 Mayıs 2019
    ODTÜ’lünün ağzı ABD’yi görünce açıldı! Türkler, Osmanlı ve Erdoğan hakkında küstah sözler
    ODTÜ’lünün ağzı ABD’yi görünce açıldı! Türkler, Osmanlı ve Erdoğan hakkında küstah sözler
    Dünyaya duyurdular: 28 Mayıs'ta ABD semalarında olacağız
    Dünyaya duyurdular: 28 Mayıs'ta ABD semalarında olacağız