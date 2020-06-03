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Yerel

İstanbul’da sabah vakti hareketli anlar! Dur ihtarına uymayıp ters yöne giren hırsızlık şüphelilerinden 4’ü yakalandı

İstanbul’da sabah saat 05.00 sıralarında meydana gelen olayda, Başakşehir’de gece bekçilerinin dur ihtarına uymayan 6 hırsız şüphelisi kullandıkları minibüs ile önce kaza yapıp daha sonrada Kuzey Marmara Otoyoluna tersten girerek kaçmaya çalıştı. Uzun süren kovalamacanın ardından 6 şüpheliden 4’ü yakalandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-03 07:24:00 -
İstanbul’da sabah vakti hareketli anlar! Dur ihtarına uymayıp ters yöne giren hırsızlık şüphelilerinden 4’ü yakalandı

İstanbul Başakşehir’de gece bekçilerinin dur ihtarına uymayan 6 hırsız şüphelisi kullandıkları minibüs ile önce kaza yapıp daha sonrada Kuzey Marmara Otoyoluna tersten girerek kaçmaya çalıştı. Uzun süren kovalamacanın ardından 6 şüpheliden 4’ü yakalanarak gözaltına alındı. Diğer 2 kişi şüphelide kaçarak kayıplara karıştı.

Dur ihtarına uymayarak kaçmaya başladı

Kovalamaca sabah saat 05.00’da Başakşehir ilçesi Güvercintepe Mahallesi O-3 Güney yan yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir minibüs uygulama yapan gece bekçilerinin dur ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Kaçan minibüs daha sonra başka bir araca çarptı.

Araca çarpan minibüs Kuzey Marmara Otoyoluna tersten girerek kaçmaya başladı. Durumu haber alan polis ekipleri otoyolda kapama işlemi yaparak minibüsü yakaladı. Yakalanan minibüsün içindeki 6 hırsız şüphelisinden 4’ü gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. 2 kişi ise kaçarak kayıplara karıştı.

Araçta bere ve levye bulundu

Yakalanan minibüsün içinden keski, levye, tornavida ve bere ile araç plakası bulundu. Polis ekipleri plakası ve minibüsün çalıntı olduğunu düşünerekten aracı otoparka kaldırdı. Yaşanan olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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