İstanbul'da riskli fay hatları nerelerde? Deprem hangi bölgeleri etkileyecek?

İstanbul’da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem yürekleri ağza getirdi. Marmara Denizi’ndeki fay hattı kırılırsa İstanbul’da minimum 7.2 şiddetindeki deprem kaçınılmaz olduğu açıklanıyor. Vatandaşlar uzmanların büyük İstanbul depremi ile ilgili uyarılarından sonra İstanbul'da riskli fay hatlarının nerelerde olduğunu araştırıyorlar. Deprem hangi bölgeleri etkileyecek? sorusu merak ediliyor. Peki, İstanbul'da riskli fay hatları nerelerde? İşte ayrıntılar...

İstanbul deprem haritası ve büyük İstanbul depremi ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Büyük İstanbul depremi nereleri etkileyecek? Birçok ilin deprem tehlikesine ilişkin değişikliği içeren Türkiye'nin Yeni Deprem Tehlike Haritası'nın 1 Ocak'ta yürürlüğe girdi. 24 Eylül’de gerçekleşen depremin ardından vatandaşlar araştırmalarını hızlandırdılar. Kandilli Rasathanesi Deprem Merkezi Müdürü Dr. Doğan Kalafat, İstanbul'da meydana gelen depremle ilgili basın toplantısı yaptı. Kalafat, "Marmara'da beklediğimiz depremler 6-7 büyüklüğünde depremlerdir. Biz bu depremlerin hangi kolda olacağını bilmiyoruz." diye konuştu.

İstanbul'da riskli fay hatları nerelerde?

Kandilli Rasathanesi Deprem Merkezi Müdürü Dr. Doğan Kalafat, İstanbul'da meydana gelen depremle ilgili basın toplantısı yaptı. Kalafat, "Marmara'da beklediğimiz depremler 6-7 büyüklüğünde depremlerdir. Biz bu depremlerin hangi kolda olacağını bilmiyoruz." diye konuştu.

Kalafat, İstanbul'da meydana gelen depremin kimseyi rehavete sokmamasını belirterek, bölgede 6-7 büyüklüğünde deprem beklediklerini söyledi. İşte Kalafat'ın açıklamalarından satır başları:

Deprem özellikle Silivri ve İstanbul Marmara Denizi'nin kıyısında vatandaşlarımız tarafından kuvvetlice hissedildi. Bu büyüklükteki depremin canlılar ve doğa üzerinde fazla etkisi olmaz. Şehir depremi olmasından dolayı bize depremin özellikle kaynağa yakın yerlerde hissedilmesine neden oldu. Sığ depremler kuvvetlice hissedilir. Ama endişeye gerek yok, herhangi bir can kaybı ya da hasara neden olmaz.

Bu depremden alacağımız ders şu şekilde olmalıdır... Körfez depremi sonrasında Marmara'da büyük bir deprem bekliyoruz. Zamanı konusunda bir şey söyleyemiyoruz. Yeri ve büyüklüğünü hata payları içerisinde verebilmekteyiz. Bu coğrafyada depreme hazırlıklı olunmalı. Deprem bilinci yüksek bir toplum haline gelin.

İkinci mesajımız, evet, ben hazırlık yapıyorum. Bu deprem er veya geç olaraktır. Buradan çıkaracağımız 7 il ve diğer yerleşim yerlerinde yaşayan vatandaşlarımızın depreme dayanıklı konutlarda oturmaları gerekmektedir. Marmara'da farklı kaynaklarda deprem olmaktadır. Bu bölgede her yıl bine yakın deprem olmakta. Bu deprem bizi rehavete sokmamalı.

Bölgede iki fay hattı var. Kuzey Anadolu Fayı daha tehlikeli. Marmara'da beklediğimiz depremler 6-7 büyüklüğünde depremlerdir. Biz bu depremlerin hangi kolda olacağını bilmiyoruz.