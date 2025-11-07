  • İSTANBUL
Gündem İstanbul’da protesto edilecek! Camilerde Atatürk için mevlit dayatmasına tepki
İstanbul’da protesto edilecek! Camilerde Atatürk için mevlit dayatmasına tepki

İstanbul’da protesto edilecek! Camilerde Atatürk için mevlit dayatmasına tepki

Kocaeli Valiliği’nin 10 Kasım’da camileri siyasete açmak istemesi tepki çekti. Özgür-Der, “Camiler siyasete alet edilemez” diyerek eylem çağrısı yaptı.

Kocaeli Valiliği’nin 10 Kasım’da, Mustafa Kemal’in ölümünün yıl dönümü dolayısıyla camilerde mevlit okutulmasına ilişkin kararı tartışmalara neden oldu.

Valilik, İl Müftülüğü aracılığıyla kent genelindeki tüm camilerde 10 Kasım Pazartesi günü saat 12.30’da “Atatürk, şehitler ve gaziler için Mevlid-i Şerif okutulması” talimatını iletti. Kararın ardından, özellikle tarih şuuru olmadığı görülen bazı çevreler bu hareketi “saygı” çerçevesinde değerlendirirken, milyonlarca vatandaş ve milli-manevi değerlere sahip çıkan yığınlar, uygulamayı “inanca müdahale” ve “camilerin siyasete açılması” olarak nitelendirdi.

ÖZGÜR-DER’den çağrı

Karara en sert tepkiyi Özgür-Der gösterdi. Dernek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Camilerimize kadar uzanan bu tazim kültürünü protesto ediyoruz” ifadelerine yer verdi. Açıklamada “İnanca saygı, düşünceye özgürlük! Resmî tören, anma ve kutlama dayatmasına hayır!” denildi.

Özgür-Der, 8 Kasım Cumartesi günü saat 16.00’da Fatih Saraçhane Parkı’nda yapılacak basın açıklamasıyla kararı protesto edeceğini duyurdu.

Valilik talimatıyla Atatürk için mevlit

Camilerimizi de cemaati de rahat bırakın! Mabedimiz siyaset meydanınız değil

