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Yerel İstanbul'da polise balkondan silahlı saldırı!
Yerel

İstanbul'da polise balkondan silahlı saldırı!

İstanbul Şişli’de bir kişiyi gözlatına almak isteyen polis ekiplerine silahlı saldırı düzenlendi. Olayda ölen ve yaralanan olmazken saldırının gözaltına alınmak istene şahsın husumetlisi tarafından gerçekleştirildiği öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2020-09-27 08:50:00 -
İstanbul'da polise balkondan silahlı saldırı!

Olay İstanbul Şişli’de dün gece saatlerinde meydana geldi.

Yayla mahallesi Ateşböceği Sokak'ta polis ekipleri devriye sırasında silah sesleri geldiğini duyunca olaya müdahale etmek için durdu.

Polis birbirleriyle çatışan silahlı 2 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler gözaltına alınırken bir evin balkonunda bulunan Mert Ç. İsimli şahıs husumetlisini gözaltına alan polislere ve kişiye yönelik elindeki silahla ateş açtı.

Açılan ateşte ölen ve yaralanan olmazken ekip aracına kurşun isabet ettiği belirlendi.

Saldırı sonrası olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Sokak ve çevresinde özel harekat polisi geniş çaplı güvenlik önlem aldı.

Balkondan polislere kurşun yapdıran sonrasında da kaçan Mert Ç. birkaç sokak ötede kıskıvrak yakalandı.

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