  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İstanbul'da PKK'ya yönelik operasyonda 1 kişi tutuklandı
Aktüel

İstanbul'da PKK'ya yönelik operasyonda 1 kişi tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-10-03 14:12:56 -
İstanbul'da PKK'ya yönelik operasyonda 1 kişi tutuklandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK adına araç kundakladıkları ve örgüt üyelerini Yunanistan'a kaçırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişiden 1'i tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 20 Eylül'de akşam saatlerinde Gaziosmanpaşa'da 2 aracın kundaklanmasıyla ilgili çalışma başlattı. Olayı gerçekleştiren şüphelilerin, PKK adına faaliyette bulunan ve örgüt mensuplarını kara yoluyla Yunanistan'a kaçıran kişiler oldukları tespit edildi.

Soruşturma kapsamında 30 Eylül'de düzenlenen operasyonda, 2 zanlı gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklanırken, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kaan Sarıaydın altın alacakları üstüne basa basa uyardı!
Ekonomi

Kaan Sarıaydın altın alacakları üstüne basa basa uyardı!

Stratejist ve ekonomist Kaan Sarıaydın, altındaki dalgalanmalara ilişkin bir değerlendirme yaparak, "Altın kimseyi üzmeyecek. Tarihleri verd..
Yunanistan'dan Türkiye'ye düşmanca hamle! Masaya oturup bunu da yaptılar
Dünya

Yunanistan'dan Türkiye'ye düşmanca hamle! Masaya oturup bunu da yaptılar

Türkiye ile masaya oturan Yunanistan'ın AB zirvesinde hazırlanan ortak bildiri taslağının Türkiye-AB ilişkilerine ayrılan bölümünü bloke ett..
Ermenistan'ın SİHA korkusu bunu da yaptırdı!
Dünya

Ermenistan'ın SİHA korkusu bunu da yaptırdı!

Dağlık Karabağ'ı işgali altında tutan Ermenistan tüm bunlar yetmezmiş gibi bir de Azerbaycan topraklarına saldırdı. Azerbaycan ordusunun kar..
Satılık 2015 model BMW 5.20i
Satılık 2015 model BMW 5.20i

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay