0553 313 94 23

İstanbul'da PKK'ya ağır darbe

İstanbul'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 23 kişi gözaltına alındı.

27 Kasım 2018 Salı 09:13
İstanbul'da PKK'ya ağır darbe

TEM ekipleri, 27 Kasım'da örgütün sözde kuruluş yıldönümü olduğu bahanesiyle molotof kokteyli ve el yapımı patlayıcılarla saldırı arayışında olduğu belirlenen şüphelilerin adreslerini belirledi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik TEM Özel Tim ekiplerinin desteğiyle 10 ilçede 28 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyon kapsamında 23 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ço sayıda örgütsel doküman, örgütsel dergi ve kitaplar ile dijital malzemeler ele geçirildi. 

Şüpheliler, Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne getirildi. Şüphelilerin emniyetteki sorguları devam ediyor.

Haber Tarihi: 27 Kasım 2018 Salı 09:13
  1. operasyon
  2. Tem

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    GRAFİKLİ - Galatasaray, Avrupa'da 276. maçına çıkıyor
    1. GRAFİKLİ - Galatasaray, Avrupa'da 276...
    2. Galatasaray, CEV Kupası'nda Mladost'u..
    3. Ne gazları var ne paraları... Fakat..
    4. "Tarih yazmak istiyoruz"
    5. Kaşıkçı'nın öldürülmesi Suudi..
    6. Piyasalara güven geldi
    7. Fenerbahçe, Rusya deplasmanında
    8. Meksika açıklarında 5,5 büyüklüğünde..
    9. Japonya, ABD'den 100 F-35 daha sipariş..
    10. Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de
    11. Asgarî ücret tespit maratonu başlıyor
    12. Paris yanarken Macron'un yaptığı..
    13. VİOP'ta endeks kontratı güne yatay..
    14. AK Parti Konya belediye başkan..
    15. Meteoroloji'den 5 il için son dakika..
    16. Galatasaray, Rusya deplasmanında
    17. Türk Telekom’dan İnegöl’de kadınlara..
    18. Döviz kurları
    19. Filede Türk derbisi
    20. Kolombiya'da FARC ile barış..
    Soros ve Kavala'nın kurucularından olduğu Açık Toplum Vakfı faaliyetlerine son veriyor
    Soros ve Kavala'nın kurucularından olduğu Açık Toplum Vakfı faaliyetlerine son veriyor
    İstanbul ilçelerinde adaylar netleşti! İşte o sürpriz isimler
    İstanbul ilçelerinde adaylar netleşti! İşte o sürpriz isimler
    İki ülke arasında gerilim büyüyor! 'Suudiler binlerce vatandaşımızı tutukladı'
    İki ülke arasında gerilim büyüyor! 'Suudiler binlerce vatandaşımızı tutukladı'
    Tapusu olanlar dikkat! Resmi açıklama yapıldı
    Tapusu olanlar dikkat! Resmi açıklama yapıldı
    İstanbul'da askeri helikopter düştü
    İstanbul'da askeri helikopter düştü

    Günün Karikatürü

    27 Kasım 2018
    Soylu, HDP'lilere ayar verdi! Ses Abdüllatif Şener'den geldi
    Soylu, HDP'lilere ayar verdi! Ses Abdüllatif Şener'den geldi
    AK Parti toplantısına damga vuran görüntü! Kavgalı oldukları söyleniyordu...
    AK Parti toplantısına damga vuran görüntü! Kavgalı oldukları söyleniyordu...