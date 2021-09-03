  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Taliban, Pençşir'de bir ilçeyi kontrol altına aldı
İstanbul'da pazartesi günü toplu ulaşım ücretsiz!
Doğal gaza zam geldi! Fakat...
Muğla'da yamaç paraşütüyle kayalıklara düşen kişi yaralandı
Gündem İstanbul'da pazartesi günü toplu ulaşım ücretsiz!
Gündem

İstanbul'da pazartesi günü toplu ulaşım ücretsiz!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), okulların açılacağı 6 Eylül Pazartesi günü 06.00-14.00 saatleri arasında toplu ulaşımın ücretsiz olacağını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-09-03 19:55:00 -
İstanbul'da pazartesi günü toplu ulaşım ücretsiz!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), okulların açılacağı 6 Eylül Pazartesi günü 06.00-14.00 saatleri arasında toplu ulaşımın ücretsiz olacağını bildirdi.

İBB'den yapılan açıklamada, belediyenin okulların açılacağı 6 Eylül Pazartesi ve ilk hafta, trafikte sıkıntı yaşanmaması için bir dizi önlem alındığı belirtildi.

İstanbul'da pazartesi günü saat 06.00-14.00'te toplu ulaşımın ücretsiz olacağı aktarılan açıklamada, aynı gün servis araçlarının tam gün ücretsiz park edebileceği, yolda kalan araçlar için de çekicilerin hazır bekletileceği kaydedildi.

Valilik, emniyet ve İBB birimlerinin ortak çalışarak trafik yönlendirmesi yapacağı ifade edilen açıklamada, "Servisler ve okul yolları denetlenecek. İBB, ulaşımı AKOM’dan koordine edecek. Devam eden altyapı çalışmaları da pazartesiye kadar tamamlanacak. İstanbul'da 7 bin 60 okulda 2 milyon 819 bin 443 öğrenci ve 198 bin 165 öğretmen 6 Eylül'de ders başı yapacak. 324 bin öğrenci, 18 bin servis aracıyla okullarına taşınacak." denildi.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay