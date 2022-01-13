  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İstanbul'da panik! Kamyonet doğal gaz panosuna çarptı
Aktüel

İstanbul'da panik! Kamyonet doğal gaz panosuna çarptı

İstanbul-Fatih'te bir kamyonetin doğal gaz panosuna çarpmasının ardından sokaktaki panik anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Yeniakit Publisher
2022-01-13 21:52:00 -
İstanbul'da panik! Kamyonet doğal gaz panosuna çarptı

İstanbul-Fatih'te bir kamyonetin doğal gaz panosuna çarpmasının ardından sokaktaki panik anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Şehremini Mahallesi Ayık Fırın Sokak'ta bir kamyonetin şoförü, aracını kaldırıma park etmek için manevra yapmaya başladı. Kamyonet, 4 katlı binanın önündeki doğalgaz panosuna çarptı, panonun kırılmasıyla çevreye gaz yayıldı. Kamyonet şoförü olay yerinden kaçarken, binanın giriş katındaki kahvehaneden çıkan insanlar paniğe kapıldı.

Patlama ihtimaline karşılık sokaktaki evlerde yaşayan bazı mahalle sakinleri de sokağa çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve İGDAŞ ekipleri geldi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, ekipler gazı kesti.

İGDAŞ ekipleri panoyu tamir etmek için çalışma başlattı.

Poliin kaçan şüpheliyi yakalamak için başlattığı çalışma sürüyor.

Bu arada, olay anı güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay