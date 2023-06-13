İstanbul'da özel anaokulunda LGBT dayatması
İstanbul Beykoz'da özel bir anaokulunda küçük yaştaki çocukların katıldığı "cinsiyet seçme" etkinliği yapıldı.
İstanbul Beykoz'da özel bir anaokulunda küçük yaştaki çocukların katıldığı "cinsiyet seçme" etkinliği yapıldı. Etkinlikte dev LGBT bayrağı asıldı.
LGBT dayatması Türkiye'de Batılı fonlar eliyle yaygınlaştırılmaya çalışılıyor. En son ODTÜ'de Onur Yürüyüşü, Ege Üniversitesi'nde de LGBTİ kahvaltısı düzenlenmeye çalışılmıştı.
Benzer görüntüler daha yeni ABD'de ve Kanada'da yaşanmış, Hristiyan ve Müslüman aileler çocuklarına sahip çıkmak için eylemler düzenlemişti.
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