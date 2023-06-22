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Siyaset İstanbul’da öyle Diyarbakır’da böyle! İşte HDP’nin sapkın LGBT taktiği
Siyaset

İstanbul’da öyle Diyarbakır’da böyle! İşte HDP’nin sapkın LGBT taktiği

Yeniakit Publisher
2023-06-22 14:55:00 -

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı HDP'nin LGBT rezilliği hakkındaki taktiği anlattı.

Akit TV'de Murat Alan'ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili'nde, terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı HDP'nin LGBT rezilliği hakkındaki taktiği anlatıldı.

Mütedeyyin kesime de oynamak için CHP'nin LGBT konusunda eskisi gibi cesur olamadığını söyleyen Karahasanoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

Bir tek HDP cesur bu işte. O cesareti de maalesef samimi dediğimiz dindar kardeşlerimizin, "Ölümüne körü körüne HDP ve o çizgideki partilere oy veririm" bakış açısını istismar ederek buluyor. Nasıl olsa bunlar bana körü körüne oy veriyor... Doğu'da LGBT propagandası yapamıyor. Oradaki insan samimi dindar Kürt... Orada LGBT gördüğü zaman, siz ne yapıyorsunuz, diye sormaya başlarlar. Orada samimi Müslümanları bırakın, Kürt örfüyle büyüyenler bunları görse, nereden geldi bu nonoşlar, derler.

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