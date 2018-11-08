İstanbul'da otobüs kazası! Tramvay seferleri durdu
İstanbul bu sabah trafiğe ve duran seferlere uyandı. Aksaray'da bir otobüs, tramvayların hareket etmesini sağlayan katener telini kopardı, Bağcılar - Fındıkzade ve Beyazıt - Kabataş arasında seferler durdu.08 Kasım 2018 Perşembe 09:08
Kontrolünü kaybeden halk otobüsü Aksaray'da viyadük altında bulunan tramvay hattına girerek katener telini kopardı. Bağcılar - Fındıkzade ve Beyazıt-Kabataş arasında yapılan bazı duraklarda tramvay seferleri durdu.
Metro İstanbul'dan açıklama
Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "Sayın Yolcularımız; Aksaray viyadük bölgesinde hattımıza giren halk otobüsünün katener teline zarar vermesiyle, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'mızda seferler Bağcılar-Yusufpaşa ve Beyazıt-Kabataş arasında yapılmaktadır" denildi.
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