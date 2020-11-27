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Gündem İstanbul'da otelin penceresinden düşen kadın yaralandı
Gündem

İstanbul'da otelin penceresinden düşen kadın yaralandı

Şişli'de kaldığı ünlü bir otelin penceresinden düşen yabancı uyruklu genç kadın yaralandı. Yaralı kadın Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yeniakit Publisher
2020-11-27 05:14:00 -
İstanbul'da otelin penceresinden düşen kadın yaralandı

Olay, saat 01.30 sıralarında Şişli'de 19 Mayıs Mahallesi'nde yaşandı. 19 Mayıs Caddesi'nde konakladığı ünlü bir otelin birinci kattaki odasının penceresinden binanın önündeki tentenin üzerine düşen yabancı uyruklu genç kadın yaralandı.

Kadının düşmesiyle gürültüyü duyanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından yaralı kadın, ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Genç kadının, kaldığı odada inceleme yapan polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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