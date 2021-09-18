Türkiye geride bıraktığımız yaz mevsiminde yüzlerce orman yangınıyla mücadele etti. Bu sebeple bazı şehirlerde ormanlara girişler yasaklandı. Peki, İstanbul’da orman yasağı sürüyor mu?

İstanbul’da ormanlara gitmek yasak mı? Orman piknik yasağı sürüyor mu?

Temmuz ayının son günlerinde Ege ve Akdeniz’de çıkan orman yangınlarının ardından 30 Temmuz’da İstanbul’da ormanlık alanlara girişler yasaklanmıştı. Vatandaşlar yasağın devam edip etmediğini merak ediyor. Geçtiğimiz günlerde İstanbul Valisi Ali Yerlikaya konu hakkında, “İstanbul'umuzda orman yangınlarıyla mücadele kapsamında, ormanlara girme, orman çevresinde ve içinde mola verme, piknik yapma, yasakları 30 Eylül 2021 Perşembe günü saat 24.00'e kadar uzatılmıştır” açıklamasını yaptı.