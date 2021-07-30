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Gündem İstanbul'da ormanlara girişler yasaklandı mı? İstanbul'da ormanlara gitmek yasak mı?
Gündem

İstanbul'da ormanlara girişler yasaklandı mı? İstanbul'da ormanlara gitmek yasak mı?

Antalya’nın Manavgat ilçesindeki yangından sonra birçok ilde yaygın çıktı. Çıkan yangınlar sebebiyle birçok valilik orman girişlerini yasakladığını duyurdu. Peki, İstanbul'da ormanlara girişler yasaklandı mı? İstanbul'da ormanlara gitmek yasak mı?

Yeniakit Publisher
2021-07-30 17:17:00 -
İstanbul'da ormanlara girişler yasaklandı mı? İstanbul'da ormanlara gitmek yasak mı?

Ülkemizde çıkan yangınlar sebebiyle birçok valilik kaybın daha fazla olmaması için tedbirler uygulamaya başladı. Bu tedbirler biri ise ormanlara girişin belirli bir süre yasaklanması oldu. Peki, İstanbul'da ormanlara girişler yasaklandı mı? İstanbul'da ormanlara gitmek yasak mı? İşte merak edilen haberin devamı…

İstanbul'da ormanlara girişler yasaklandı mı? İstanbul'da ormanlara gitmek yasak mı?

İstanbul Valiliği, orman yangınlarıyla mücadele kapsamında artan sıcaklar ve kuvvetli rüzgar nedeniyle ormanlara girmenin yasaklandığını bildirdi.

İstanbul Valiliği “"İstanbul ili sınırları içerisindeki ormanlık alanlara girişler, 30 Temmuz 2021-31 Ağustos 2021 tarihleri arasında, 6831 sayılı Orman Kanunu'nun 74. maddesi ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 9. ve 66. maddeleri uyarınca yasaklanmıştır. İstanbul İl sınırları içerisinde tüm ormanlık sahalara yetkililerden başkasının girmesi kesinlikle yasaktır. Bu ormanlar çevresinde ve içinden geçen yollarda orman kenarında mola vermek ve piknik yapmak, mangal, semaver ve ateş yakmak yasaktır.

Orman Yasasının 31 ve 32. Maddesi kapsamında olan köyler/mahalleler başta olmak üzere, orman içi, orman bitişiği ve ormanla ilişiği olmayan köyler/mahalleler de dahil olmak üzere anız, bağ-bahçe, zeytinlik ve tarla temizliğinden meydana gelen dalların ve her türlü bitki örtüsünün yakılması yasaklanmıştır.

Orman alanı civarındaki tesislerle sanayi kuruluşları, orman alanlarını etkileyebilecek her türlü faaliyet nedeniyle oluşabilecek yangın riskine karşı, önleyici bütün tedbirleri eksiksiz alacaklardır.

Enerji Nakil Hatlarının yapım ve bakımıyla ilgili kuruluşlar (BEDAŞ, AYEDAŞ ve TEİAŞ) hatların özellikle ormanlık alanlardan geçen bölmelerinde gerekli bakımları gerçekleştirecek, yangın riskine karşı her türlü tedbiri alarak, gerektiğinde enerji kesintisi uygulayacaklardır.

Tüm belediyelerimiz, orman içi, orman kenarı ve bitişiğinde bulunan çöp toplama alanları çevresinde koruma bandı oluşturacak ve yangın riskine karşı gerekli iş makinelerini hazır bulunduracaklardır.

İlçe Kaymakamlıklarımız ve Orman Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda genel kolluk ve orman kolluğundan oluşturulan denetim ekipleri etkin bir şekilde gözetim ve denetim yapacaklardır.

Gerekli hallerde ilçe kaymakamlarımızın emriyle tüm kamu ve özel sektör imkanları kullanılarak yangına karşı etkili müdahale edilmesi sağlanacaktır.

Yukarda belirtilen karar ve önlemlere aykırı hareket edenler hakkında 6831 sayılı Orman Kanunu, "Türk Ceza Kanunu ve Kabahatler Kanunu uyarınca idari ve adli işlem yapılacaktır.” Duyurusunu yaptı.

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