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Gündem İstanbul'da operasyon! Sergen Ahmedi yakalandı
Gündem

İstanbul'da operasyon! Sergen Ahmedi yakalandı

Almanya'da çok sayıda suça karışan Lions Cartel isimli Afganistan uyruklu suç örgürü lideri Sergen Ahmedi ve 4 örgüt üyesi Bahçelievler'de bir otele düzenlenen operasyonla yakalandı.

Yeniakit Publisher
2021-10-09 11:27:00 - 2021-10-09 12:01:53
İstanbul'da operasyon! Sergen Ahmedi yakalandı

Almanya'da 30'dan fazla suça karıştığı belirtilen, uyuşturucu ve organize suç çetesi 'Lions-Cartel'in Afganistan uyruklu lideri Sergen Ahmedi sınır dışı edildi. Ahmedi'nin sosyal medya hesapların yaptığı paylaşımlarda Türkiye'de olduğunun belirlenmesi üzerine, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sergen Ahmedi'nin Bahçelievler'de bulunan bir otelde kaldığını belirledi.

Ekipler, önceki gün Ahmedi'nin kaldığı otele baskın düzenledi. Ahmedi ve çete üyesi oldukları belirtilen l J.Y., S.V., M.A.D. ve O.M. lobide gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

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Yorumlar

Turgut

TAM BİR TİYATRO, ADAM TÜRKİYEDE SUÇ İŞLEMEMİŞ... POLİS SHOW YAPIYOR... YAKINDA TIPIŞ TIPIŞ SALIVERİLECEKLER... İZLEMEYE DEVAM EDİN... SHOWMEN POLİSLER ÖZELLİKLE İZLESİNLER
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