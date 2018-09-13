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İstanbul'da operasyon: Çatışma çıktı!

İstanbul'da terör örgütü DHKP/C'ye yönelik operasyonda, polisle çatışmaya giren 1 kişi ölü ele geçirildi.

13 Eylül 2018 Perşembe 09:45
İstanbul'da operasyon: Çatışma çıktı!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Avşa Sokak'ta 9 Mayıs'ta E.Y. adlı kişinin uyuşturucu sattığı gerekçesiyle silahla yaralanması olayının terör örgütü mensupları tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi. 

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, E.Y'nin yaralanması olayına karıştığı iddia edilen İ.D.T'nin yakalanması için bu sabah Sarıyer'de 4 adrese operasyon düzenledi. 

Özel Harekat Şube Müdürlüğü polislerinin de katıldığı operasyonda, adreslerden birinden ekiplere ateş açıldı. Polislerin karşılık vermesi üzerine silahla vurulan İ.D.T. ölü ele geçirildi. Evde bulunan H.Y. ve S.Y. gözaltına alındı. 

İ.D.T'nin, terör örgütü DHKP/C'de sorumlu düzeyde faaliyet yürüttüğü, terör suçlarından 5 kaydının bulunduğu ve hakkında arama kararı olduğu bildirildi. 

Haber Tarihi: 13 Eylül 2018 Perşembe 09:45
  1. İstanbul
  2. DHKP-C
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