İstanbul'da operasyon... Aralarında öğretmenler de var!
İstanbul'da, egzotik hayvan satışı yapan kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Sosyal medyadan alışverişi gerçekleştirenlere yönelik operasyonda gözaltına alınanlar arasında öğretmenlerin de olduğu öğrenildi.07 Haziran 2019 Cuma 06:17
İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, CİTES sözleşmesi gereği alınıp satılması özel izne tabi olan egzotik hayvanların sosyal medya üzerinden alınıp satıldığını tespit etti...
Müşteri kılığında operasyon düzenlendi
Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre kaçakçılık polisi, müşteri kılığında sosyal medya üzerinden bu hayvanları satan kişilerle iletişime geçti.
10 bin liraya iguana satan öğretmen gözaltına alındı
İlk operasyon, 80 santimetre uzunluğundaki kahverengi İguana'yı 10 bin liraya satmaya çalışan öğretmen T.A.'ya yapıldı. T.A. Gözaltına alınırken satmaya çalıştığı İguana'ya el konuldu.
Beyaz kobra ve leopard gecko kertenkele
Daha sonra, tehlikeli bir tür olarak nitelendirilen Leopart Gecko Geco cinsi kertenkele ve Kraliyet Kobra cinsi beyaz yılanı satmaya çalışan F.A.T. ve Y.S. Suçüstü yapılarak gözaltına alındı.
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