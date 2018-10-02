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İstanbul'da önce kendini eve kilitledi sonra da...

Madde bağımlısı olduğu iddia edilen bir kişi evini yakmaya çalıştı.

02 Ekim 2018 Salı 08:09
İstanbul'da önce kendini eve kilitledi sonra da...

Olay, 03.00 sıralarında Fatih Cibali Mahallesi Haydar Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre, madde bağımlısı olduğu iddia edilen Orhan C. isimli kişi bilinmeyen bir nedenden önce pencereden bağırmaya başladı. Kişi daha sonra evi ateşe verdi. Durumu görenler hemen polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi geldi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kapıyı kırarak içeride bulunan Orhan C. isimli kişiyi çıkardı. Baygın halde çıkarılan Orhan C. isimli kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. 

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri evde çıkan yangını kısa sürede söndürdü. İtfaiye ekipleri daha sonra bir müddet duman tahliyesi yaptı. Yangın sırasında bir kadının askıda olan elbiseleri toplaması dikkat çekti. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri olayı aydınlatmak için çalışma başlattı. 

Haber Tarihi: 02 Ekim 2018 Salı 08:09
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