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Yerel İstanbul'da ölü yunus karaya vurdu
Yerel

İstanbul'da ölü yunus karaya vurdu

İstanbul Karaköy’de kıyıya vurmuş yunus balığı bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-02-22 16:37:00 -

Karaköy’de balıkçılar, kıyıya vurmuş yunus balığı buldu. Yunusu denizden çıkaran vatandaşlardan biri, “Ekipleri aradık bir saat sonra geldiler” dedi.

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