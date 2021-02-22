İstanbul'da ölü yunus karaya vurdu
İstanbul Karaköy’de kıyıya vurmuş yunus balığı bulundu.
Karaköy’de balıkçılar, kıyıya vurmuş yunus balığı buldu. Yunusu denizden çıkaran vatandaşlardan biri, “Ekipleri aradık bir saat sonra geldiler” dedi.
İstanbul Karaköy’de kıyıya vurmuş yunus balığı bulundu.
Karaköy’de balıkçılar, kıyıya vurmuş yunus balığı buldu. Yunusu denizden çıkaran vatandaşlardan biri, “Ekipleri aradık bir saat sonra geldiler” dedi.
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