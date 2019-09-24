İstanbul'da okullar tatil mi edildi? Deprem sonrası okullar tatil oldu mu?

İstanbul depremi son dakika haberleri: İstanbul'da Silivri açıklarında 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İstanbul’daki deprem İstanbul başta olmak üzere çevre il ve ilçelerde de hissedildi. İstanbul’da deprem sonrası okullar tatil mi? İstanbul’da okullar tatil mi edildi? soruları sorulmaya başlandı. Depreme ilişkin İstanbul Valiliğinden son dakika açıklama geldi?

Deprem İstanbul'un birçok ilçesinden de hissedildi. Depremin merkezinin İstanbul'un Büyükçekmece ilçesi ile Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi arasında olduğu ve şiddetinin 4,7 olduğu açıklandı. Marmara Denizi'nde meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki deprem sonrasında Silivri'deki bazı okullar tedbir amaçlı boşaltıldı. Okullar tatil edilmedi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre ise deprem öncesinde Silivri açıklarında 2.9; Avcılar açıklarında 2.5 büyüklüğünde iki sarsıntı daha kaydedilmişti. İstanbul Valiliğinden depreme ilişkin açıklama geldi.

İstanbul Valiliği: "Deprem sonrasında ilimizdeki AFAD, AKOM, 112, 155, 156 ihbar hatlarına şu ana kadar herhangi bir hasar ihbarı yapılmamıştır."

İstanbul depremi yeniden olur mu? Silivri depremi İstanbul depreminin habercisi mi?