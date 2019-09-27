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İstanbul'da okullar bugün tatil mi? İstanbul’da bugün hangi ilçelerde okullar tatil? İstanbul’da tatil olan okullar hangileri?

İstanbul'da okullar bugün tatil mi? Son dakika haberine göre İstanbul Valiliği bugün 27 Eylül Cuma İstanbul’da hangi ilçelerde okulların tatil olduğuna ilişkin açıklama yaptı. Peki İstanbul’da tatil olan okullar hangileri?

27 Eylül 2019 Cuma 10:18
İstanbul'da okullar bugün tatil mi? İstanbul’da bugün hangi ilçelerde okullar tatil? İstanbul’da tatil olan okullar hangileri?

Son dakika haberine göre İstanbul Valiliği bugün 27 Eylül Cuma İstanbul’da hangi ilçelerde okulların tatil olduğuna ilişkin açıklama yaptı. Şişli Fulya Mahallesi'nde 5 katlı binanın 4. katında bulunan balkon meydana gelen artçı depremler sonrasında çöktü. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Peki İstanbul’da tatil olan okullar hangileri? İstanbul Valiliği, detaylı teknik inceleme yapılması öngörülen 9 ilçede, 14 okulda bugün eğitim-öğretime ara verildiğini duyurdu.

 

Sultangazi

İstiklal İlkokulu, İstiklal Ortaokulu

Gaziosmanpaşa

Vefa Poyraz Anadolu Lisesi

Bahçelievler

Rehberlik ve Araştırma Merkezi

Yenibosna Ortaokulu

Büyükçekmece

Mimar Sinan İlkokulu ve Ortaokulu

Silivri

Prof. Dr. Besim Üstünel Anaokulu

Arnavutköy

Şehit Er Tuncer Türkan Ortaokulu

Küçükçekmece

Tahsin Banguoğlu İlkokulu

Nergiz Anaokulu

Atatürk Kız MTAL

Kanarya Ortaokulu

Maltepe

Halit Armay Anadolu Lisesi

Çatalca

Arif Nihat Asya MTAL 

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Haber Tarihi: 27 Eylül 2019 Cuma 10:18
  1. İstanbul’da bugün hangi ilçelerde okullar tatil?
  2. İstanbul’da tatil olan okullar hangileri?
  3. İstanbul'da okullar bugün tatil mi?

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