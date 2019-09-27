İstanbul'da okullar bugün tatil mi? İstanbul’da bugün hangi ilçelerde okullar tatil? İstanbul’da tatil olan okullar hangileri? İstanbul'da okullar bugün tatil mi? Son dakika haberine göre İstanbul Valiliği bugün 27 Eylül Cuma İstanbul’da hangi ilçelerde okulların tatil olduğuna ilişkin açıklama yaptı. Peki İstanbul’da tatil olan okullar hangileri?

Son dakika haberine göre İstanbul Valiliği bugün 27 Eylül Cuma İstanbul’da hangi ilçelerde okulların tatil olduğuna ilişkin açıklama yaptı. Şişli Fulya Mahallesi'nde 5 katlı binanın 4. katında bulunan balkon meydana gelen artçı depremler sonrasında çöktü. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Peki İstanbul’da tatil olan okullar hangileri? İstanbul Valiliği, detaylı teknik inceleme yapılması öngörülen 9 ilçede, 14 okulda bugün eğitim-öğretime ara verildiğini duyurdu. Sultangazi İstiklal İlkokulu, İstiklal Ortaokulu Gaziosmanpaşa Vefa Poyraz Anadolu Lisesi Bahçelievler Rehberlik ve Araştırma Merkezi Yenibosna Ortaokulu Büyükçekmece Mimar Sinan İlkokulu ve Ortaokulu Silivri Prof. Dr. Besim Üstünel Anaokulu Arnavutköy Şehit Er Tuncer Türkan Ortaokulu Küçükçekmece Tahsin Banguoğlu İlkokulu Nergiz Anaokulu Atatürk Kız MTAL Kanarya Ortaokulu Maltepe Halit Armay Anadolu Lisesi Çatalca Arif Nihat Asya MTAL

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