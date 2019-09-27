İstanbul'da okullar bugün tatil mi? İstanbul’da bugün hangi ilçelerde okullar tatil? İstanbul’da tatil olan okullar hangileri?
İstanbul'da okullar bugün tatil mi? Son dakika haberine göre İstanbul Valiliği bugün 27 Eylül Cuma İstanbul’da hangi ilçelerde okulların tatil olduğuna ilişkin açıklama yaptı. Peki İstanbul’da tatil olan okullar hangileri?27 Eylül 2019 Cuma 10:18
Son dakika haberine göre İstanbul Valiliği bugün 27 Eylül Cuma İstanbul’da hangi ilçelerde okulların tatil olduğuna ilişkin açıklama yaptı. Şişli Fulya Mahallesi'nde 5 katlı binanın 4. katında bulunan balkon meydana gelen artçı depremler sonrasında çöktü. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Peki İstanbul’da tatil olan okullar hangileri? İstanbul Valiliği, detaylı teknik inceleme yapılması öngörülen 9 ilçede, 14 okulda bugün eğitim-öğretime ara verildiğini duyurdu.
Sultangazi
İstiklal İlkokulu, İstiklal Ortaokulu
Gaziosmanpaşa
Vefa Poyraz Anadolu Lisesi
Bahçelievler
Rehberlik ve Araştırma Merkezi
Yenibosna Ortaokulu
Büyükçekmece
Mimar Sinan İlkokulu ve Ortaokulu
Silivri
Prof. Dr. Besim Üstünel Anaokulu
Arnavutköy
Şehit Er Tuncer Türkan Ortaokulu
Küçükçekmece
Tahsin Banguoğlu İlkokulu
Nergiz Anaokulu
Atatürk Kız MTAL
Kanarya Ortaokulu
Maltepe
Halit Armay Anadolu Lisesi
Çatalca
Arif Nihat Asya MTAL
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