İstanbul'da okul çevrelerinde denetim: 102 kişi yakalandı!

İstanbul Valiliği, okul önleri ve çevrelerinde yapılan denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 102 kişinin yakalandığını açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamada, okul önleri ve çevrelerindeki denetimlerin aralıksız sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 11 - 15 Eylül tarihleri arasında 588 noktada yaptığı uygulamalarda 40 bin 398 kişiye GBT sorgusu yapılırken bu sorgulamalarda, çeşitli suçlardan aranan 102 şahıs yakalandı. Emniyet ekiplerinin 5 günlük çalışması sonucunda haklarında kayıp başvurusu bulunan 19 kayıp çocuk da bulunarak ailelerine teslim edildi. Çalışmalarda ayrıca, çocuklar için en önemli risk alanları arasında bulunan 270 metruk bina kontrol edilirken, 3 bin 244 umuma açık mekânda da denetim yapıldı.

Yapılan denetimlerde; 3 adet ruhsatsız tabanca, 40 adet fişek, 7 adet kesici/delici alet, 1 adet kurusıkı tabanca, 4,68 gram eroin, 0,8 gram esrar, 56,09 gram sentetik uyuşturucu, 4 bin 882 paket kaçak sigara, 51 paket nargile tütünü, 11 bin 657 gram kıyılmış tütün, 612 adet elektronik sigara, 246 adet elektronik sigara likidi, 2bin 136 bandrolsüz puro, 1 adet hacizli/yakalamalı araç ele geçirilmiştir.

Okul servislerine yönelik yapılan denetimlerde ise 4 bin 210 okul servis aracı kontrol edilirken, bu araçlardan 720'sine toplam 1 milyon 78 bin 106 TL cezai işlem uygulandı. Kontrol edilen servis araçlarından 95'i ise trafikten men edildi."

ÖNE ÇIKAN VİDEO

(İLKHA)