İstanbul'da öğrendiği tekne yapımını memleketi Batman'da sürdürüyor

BATMAN (AA) - İstanbul'da tekne yapımını öğrenen Ferit Ekin, Batman'ın Hasankeyf ilçesinde Veysel Eroğlu Barajı'nda su seviyesinin yükselmesiyle tekne imalatına başladı.

Tekne yapım ustası Ferit Ekin, İstanbul Tuzla'da öğrendiği mesleğini döndüğü memleketi Batman'da sürdürüyor.

Ekin, Hasankeyf ilçesinde Veysel Eroğlu Barajı'nda su seviyesinin yükselmesiyle farklı ölçü ve ebatlarda tekne, sandal, kayık ve su sporları için kano yapıyor.

Ekin, 10 yıl boyunca İstanbul Tuzla tersanelerinde gemi inşaat sanayisinde çalıştığını dile getirerek zorlu yaşam koşulları dolayısıyla memleketi Batman'a döndüğünü söyledi.

Veysel Eroğlu Barajı'nın devreye alınması ve Hasankeyf'te su seviyesinin yükselmesiyle tekne ihtiyacı oluşacağı düşüncesiyle tekne imalatına başladığını aktaran Ekin, farklı ölçü ve ebatlarda tekne, kayık ve sandal yaptığını belirtti. Ekin, şöyle konuştu:

"Şu an elimde bulunan tekne 4,60 metre uzunluğunda 2,10 metre genişliğinde bir tekne. İsteğe göre tekneleri dizayn edebiliyoruz. Bölgede şu anda tekne, kano, kayık yapan imalatçı bulunmuyor. Bölgede bu sektörde çalışmak beni mutlu ediyor."